РИАМО - 17 фев. Укрываться от сильного порывистого ветра в Москве можно не только в капитальных зданиях, но и в подземке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее МЧС предупредило, что в воскресенье в Москве ожидается порывистый ветер с усилением до 22 метров в секунду. Сильный ветер сохранится до следующего утра.

«Укрыться от ветра лучше всего в метро, подземном переходе или любом здании, например, магазине. Временные строения — торговые палатки и павильоны, автобусные остановки и навесы - не подойдут», - говорится в сообщении.

Сильный ветер может повредить линии электропередачи и слабо укрепленные конструкции, а также повалить деревья. Автомобилистам следует припарковаться в гараже, а если его нет - вдали от деревьев. Пешеходам лучше обходить шаткие конструкции.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на воскресенье и понедельник из-за сильных порывов ветра. Кроме того, с сегодняшнего вечера в Москве и Подмосковье ожидается образование сильной гололедицы.