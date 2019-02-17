РИАМО - 17 фев. Россиянка Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в гонке классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжам, сообщает Газета.ru.

Десятый этап Кубка мира по лыжным гонками проходит в итальянском Конье.

«Победу в женской индивидуальной гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 километров одержала финская лыжница Кертту Нисканен. Лучшей среди россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая третьей», - говорится в сообщении.

По итогам гонки Непряева проиграла Нисканен более 10 секунд. Серебро досталось Надине Фендрих из Швейцарии.

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