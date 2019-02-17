РИАМО - 17 фев. Несколько домов в Можайском районе на западе Москвы остались без электричества из-за повреждения кабеля в ходе строительных работ, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного департамента ЖКХ.

«При проведении строительных работ в Можайском районе (Западный административный округ Москвы) был поврежден электрический кабель. В результате несколько домов на улице Петра Алексеева и Можайском шоссе были обесточены», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что коммунальные службы оперативно прибыли на место аварии и приступили к ремонтным работам.

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