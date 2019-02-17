РИАМО - 17 фев. Студент одного из столичных вузов выжил после падения под прибывающий поезд на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, сообщил РИАМО в воскресенье пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 13:05 на станции метро «Рязанский проспект» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 20-летний москвич, студент одного из столичных вызов, упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение. Сотрудники УВД на Московском метрополитене, несущие службу на платформе, незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь», - сказал Мышляев.

По его словам, для извлечения пассажира из-под поезда в 13:10 было снято напряжение с путей. В 13:56 пассажир был извлечен и передан медикам для осмотра, затем было подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов.

«Медики оказали потерпевшему первую помощь, поставили предварительный диагноз: открытая черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома, переломы бедра и предплечья. Для оказания более квалифицированной медицинской помощи студент был экстренно направлен в городскую клиническую больницу №15», - сказал Мышляев.

Он уточнил, что полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, об обстоятельствах инцидента.

«Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Таганско-Краснопресненской линии. Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор, проводится проверка», - заключил Мышляев.

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