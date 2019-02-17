РИАМО - 17 фев. На Ленинградском шоссе в Москве автомобиль насмерть сбил водителя такси, который вышел на проезжую часть, виновник ДТП скрылся с места происшествия, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«Вечера в 18:00 на Ленинградском шоссе водитель совершил наезд на таксиста, который вышел из автомашины, после водитель скрылся с места происшествия. Водитель такси от полученных травм скончался», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что менее чем через час на севере Москвы полицейские задержали виновника дорожной аварии.

По информации некоторых СМИ, виновницей ДТП оказалась 35-летняя певица Юлия Райнер, которая участвовала в телепроекте «Голос-4».

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