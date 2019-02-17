РИАМО - 17 фев. Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро ввели в график после сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее из-за инцидента с пассажиром было приостановлено движение составов от станции «Жулебино» до «Текстильщиков». В обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами. После движение на участке от «Жулебино» до «Текстильщиков» восстановили.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) введено в график», - говорится в сообщении.