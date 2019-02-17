РИАМО - 17 фев. Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео драки на юго-востоке Москвы, в результате которой скончались двое мужчин.

По данным следствия, в воскресенье возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой погибли двое мужчин. Один из них скончался до приезда скорой помощи, еще один пострадавший умер в больнице. Драка произошла на бытовой почве в связи с ранее возникшим конфликтом между работниками автомоечного комплекса.

На опубликованном видео видно, что конфликт произошел ночью около здания рядом с оживленной трассой. В потасовке участвовали несколько человек. Далее в ролике показано, как группа людей столпилась вокруг лежащего на земле человека. После в кадре видно, что на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

По факту произошедшего Главное следственное управление СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Все обстоятельства совершенного преступления выясняются.

Видео смертельной драки между сотрудниками автомойки в Москве>>