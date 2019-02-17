РИАМО - 17 фев. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановили движение поездов на участке от станции «Жулебино» до «Текстильщиков», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее из-за инцидента с пассажиром было приостановлено движение составов от станции «Жулебино» до «Текстильщиков». В обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами.

«Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Движение на «фиолетовой» ветке метро ввели в график после сбоя>>