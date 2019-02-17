РИАМО - 17 фев. Пушки ЗИС-3 образца 1942 года будут участвовать в салюте в честь Дня защитника Отечества на Поклонной горе в Москве, сообщает «Интерфакс».

«В артиллерийской батарее дивизиона по-прежнему остается вооружение времен Великой Отечественной войны - легендарные 76-миллиметровые орудия ЗИС-3 образца 1942 года, которые 23 февраля и произведут праздничный залп на Поклонной горе в Москве», - сказал представитель пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО уже готовится к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества в столице. На подмосковном полигоне «Алабино» состоялась тренировка дивизиона, который 23 февраля в 22:00 проведет праздничный артиллерийский салют в Москве.

Дивизион укомплектован 72 новыми салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ. Каждая салютная установка состоит из шести модулей калибра от 105 до 310 миллиметров.

«Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным», - уточнил представитель пресс-службы.

День защитника Отечества отмечают в России 23 февраля. Праздник отмечается с 1922 года. До 1946 года он назывался День Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года — День Советской армии и Военно-морского флота. Официальным выходным День защитника Отечества стал в 2002 году.