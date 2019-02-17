РИАМО - 17 фев. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро полностью остановлено на участке от станции «Жулебино» до «Текстильщиков» из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской (7) линии от «Жулебино» до «Текстильщиков» из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении.

Сотрудники столичной подземки делают все возможное для восстановления движения на этом участке.

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