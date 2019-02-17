РИАМО - 17 фев. Проект канадской художницы «Эмма Уолтрад Хаус. Партитура для каждого дня» представят в культурном центре ЗИЛ в столице, посетителей ждут ежедневные перформансы и дискуссия с кураторами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В культурном центре ЗИЛ представят недельный проект «Эмма Уолтрад Хаус. Партитура для каждого дня». С 26 февраля по 3 марта гостей будут ждать перформанс, дискуссия с кураторами и многое другое», - говорится в сообщении.

В основе творчества канадской художницы Эммы Уолтрад Хаус - синтез хореографии и перформанса, видео, скульптуры, звука, 2D-медиа.

На создание перформанса «Партитура для каждого дня» ее вдохновил поэтажный план здания Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz в Берлине. Несколько дней подряд Эмма будет исследовать пространства культурного центра ЗИЛ и приглашать посетителей стать участниками представления.

«Художница создала свои альтернативные хореографические планы - рисунки на полу в виде партитур, обозначений или инструкций, подразумевающих множество действий в пространстве», - уточняется на сайте.

Перформанс «Партитура для каждого дня» можно будет увидеть 26, 27 и 28 февраля (начало в 19:00). 1 марта в 19:30 начнется дискуссия, в которой примут участие Эмма Уолтрад Хаус и кураторы Мария Вейе Сандвик и Маргарита Осепян. 3 марта в 15:00 всех желающих пригласят посмотреть видеоподборку работ художницы.