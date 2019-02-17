РИАМО - 17 фев. В Строгинской пойме на северо-западе Москвы спасли лыжника с парашютом, который при порыве ветра упал с высоты, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«В Строгинской пойме спасатели Московской городской поисково-спасательной службы при патрулировании заметили лыжника с парашютом, который при порыве ветра упал с высоты примерно 7 метров, в результате этого получил травмы», - говорится в сообщении.

Сотрудники МГПСС на водных объектах доставили пострадавшего на станцию «Строгино» и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина 1988 года рождения госпитализирован.

Ранее МЧС предупредило, что в воскресенье в Москве ожидается порывистый ветер с усилением до 22 метров в секунду.