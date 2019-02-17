РИАМО - 17 фев. На территории Москвы синоптики зафиксировали сильные порывы ветра, в районе ТСХА они достигают 17 метров в секунду, в районе Внуково – 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

В 12 часов дня на главной метеостанции столицы (ВДНХ), а также в районе ТСХА и на Балчуге столбик термометра остановился у отметки плюс 4,4 градуса, в Тушине – плюс 3,8 градуса, в районе МГУ - плюс 4 градуса. В городе без осадков, видимость на дорогах хорошая.

«Ветер западной четверти, умеренный, местами отмечаются сильные порывы, в районе ВДНХ - до 10 метров в секунду, ТСХА - до 17 метров в секунду, в районе МГУ - до 11 метров в секунду, в районе Внуково - до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление ниже нормы и составляет 735 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - около 60%.

В Москве и Подмосковье с воскресенья до вечера 18 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра и гололедицы.