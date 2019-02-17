РИАМО – 17 фев. Концерт «Калашников» представил беспилотник-«камикадзе» на военно-техническом салоне IDEX-2019 в столице ОАЭ городе Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

При подлете к цели беспилотник KYB производит самоподрыв.

«Данный беспилотник успешно прошел испытания и готов к применению», - сказал сотрудник пресс-службы концерна.

Летательный аппарат способен развивать скорость от 80 до 130 километров в час и нести на себе груз весом около 3 килограммов. Продолжительность полета дрона составляет до 30 минут.