РИАМО - 17 фев. Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека в ходе драки с охранником на Тверской улице в центре Москвы, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По предварительным данным, утром в воскресенье на охраняемой территории на Тверской улице в городе Москве между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю. Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего», - сказала Иванова.

Она добавила, что по данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.