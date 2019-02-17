РИАМО - 17 фев. Мужчина ранил своего оппонента ножом в грудь в деревне Райки городского округа Лосино-Петровский, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«16 февраля в 16:34 на Больничной улице в деревне Райки городского округа Лосино-Петровский бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки госпитализирован мужчина 1987 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий отделом уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1979 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».