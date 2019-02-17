РИАМО - 17 фев. В Москве и Подмосковье с вечера воскресенья до вечера 18 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на ближайшие 33 часа из-за сильного ветра. Также с 21:00 воскресенья на 33 часа «желтый» уровень действует из-за сильной гололедицы.

Такой же уровень погодной опасности объявили практически на всей территории Центрального федерального округа, кроме Брянской и Калужской областей.

Ранее МЧС предупредило жителей Московского региона о гололедице и порывистом ветре до 22 метров в секунду в воскресенье и утром 18 февраля.