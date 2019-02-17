РИАМО - 17 фев. Более 155 тысяч человек воспользовались в минувшую субботу бесплатными автобусами и трамваями, действующими в районе временно закрытых станций Сокольнической линии метро в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической ветки: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«Бесплатные автобусы КМ и трамваи №13 перевезли больше 155 тысяч пассажиров 16 февраля», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в местах локального затруднения движения, в частности, в районе Преображенской площади ЦОДД дополнительно настроил светофоры. Это позволило компенсационным автобусам ехать без задержек. Сейчас движение на всех наземных маршрутах около закрытых станций рабочее.

На время закрытия станций запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ. Он связывает станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская». Автобусы курсируют каждую минуту с остановками у станций. Также на 50% (до пяти минут в часы пик) сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на них во время временного закрытия станций бесплатный.