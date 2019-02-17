РИАМО - 17 фев. В столице 15 и 16 февраля провели акцию «ЕГЭ: из года в год!», консультации по сдаче экзамена получили более 2 тысяч школьников, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города Москвы.
Руководители предметных комиссий ГИА-11 отвечали на вопросы, как лучше подготовиться к ЕГЭ по русскому языку, математике, литературе, истории, обществознанию, химии, физике, информационно-коммуникационным технологиям, биологии, географии, истории, иностранным языкам.
Также участники акции смогли узнать все о содержании экзамена по китайскому языку, который в этом году сдают впервые. Кроме того, школьники сами оценивали реальные работы прошлого года и разбирали ошибки вместе с экспертами из предметных комиссий, которым предстоит оценивать ЕГЭ в этом году.
«Спасибо организаторам акции! Решив задание с экспертами, я увидела, над чем мне нужно поработать. И теперь понимаю, как оценивается экзамен, сколько баллов снимают за каждую ошибку и почему. Уверена, что подготовлюсь отлично!» - сказала ученица одиннадцатого класса школы №771 Елена Гончарова.
В 2019 году организаторы акции включили в программу инновационный инструмент – «Московскую электронную школу» (МЭШ). МЭШ помогает использовать в подготовке к экзамену эффективные разработки лучших учителей Москвы: задания, тесты, наглядные материалы (иллюстрации, карты, интерактивные схемы, инфографику) для качественного освоения предметов и развития навыков самостоятельной работы.
«В этом году акция «ЕГЭ: из года в год!» успешно прошла в Москве в десятый раз», - заключается в материале.
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