РИАМО - 17 фев. В столице 15 и 16 февраля провели акцию «ЕГЭ: из года в год!», консультации по сдаче экзамена получили более 2 тысяч школьников, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города Москвы.

«В ежегодной акции «ЕГЭ: из года в год!» приняли участие 2015 школьников. За два дня работы, 15 и 16 февраля, представители предметных комиссий ГИА-11 провели 2362 индивидуальные и групповые консультации. Для школьников из ТиНАО и Зеленограда шла прямая трансляция», - говорится в сообщении.

Руководители предметных комиссий ГИА-11 отвечали на вопросы, как лучше подготовиться к ЕГЭ по русскому языку, математике, литературе, истории, обществознанию, химии, физике, информационно-коммуникационным технологиям, биологии, географии, истории, иностранным языкам.

Также участники акции смогли узнать все о содержании экзамена по китайскому языку, который в этом году сдают впервые. Кроме того, школьники сами оценивали реальные работы прошлого года и разбирали ошибки вместе с экспертами из предметных комиссий, которым предстоит оценивать ЕГЭ в этом году.

«Спасибо организаторам акции! Решив задание с экспертами, я увидела, над чем мне нужно поработать. И теперь понимаю, как оценивается экзамен, сколько баллов снимают за каждую ошибку и почему. Уверена, что подготовлюсь отлично!» - сказала ученица одиннадцатого класса школы №771 Елена Гончарова.

В 2019 году организаторы акции включили в программу инновационный инструмент – «Московскую электронную школу» (МЭШ). МЭШ помогает использовать в подготовке к экзамену эффективные разработки лучших учителей Москвы: задания, тесты, наглядные материалы (иллюстрации, карты, интерактивные схемы, инфографику) для качественного освоения предметов и развития навыков самостоятельной работы.

«В этом году акция «ЕГЭ: из года в год!» успешно прошла в Москве в десятый раз», - заключается в материале.