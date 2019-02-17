РИАМО - 17 фев. В центре Москвы по горячим следам задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений оппоненту из Подмосковья в ночном клубе на Новом Арбате, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию поступила информация о том, что в одном из клубов на улице Новый Арбат ранен мужчина.

«Сотрудники полиции, патрулирующие данную территорию, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. При личном досмотре у мужчины изъят складной нож», - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник в ходе конфликта нанес оппоненту ранения предметом, похожим на нож. Потерпевший, 20-летний молодой человек, проживающий в Подмосковье, был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.

Следственный отдел ОМВД России по району Арбат возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан.