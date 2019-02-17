РИАМО - 17 фев. На территории Подмосковья в воскресенье и утром 18 февраля прогнозируется порывистый ветер с усилением до 22 метров в секунду, на дорогах ожидается гололедица, водителям советуют не развивать скорость больше, чем позволяют погодные и дорожные условия, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«С 11 часов 17 февраля до 11 часов 18 февраля местами в Московской области сохранятся порывы ветра 13-18 метров в секунду, ночью усиление до 22 метров в секунду. Вечером 17 февраля ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, сильная гололедица», - говорится в сообщении.

Предупреждение об аналогичных неблагоприятных погодных условиях на территории Москвы опубликовано на сайте Главного управления МЧС России по столице.

При ветре спасатели рекомендуют закрыть все форточки и окна в доме, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом.

Если сильный ветер застал на улице, нужно немедленно укрыться в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, нельзя подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

При гололедице пешеходам советуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении нужно присаживаться, чтобы снизить высоту падения.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

При движении автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, быть осторожными, не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.