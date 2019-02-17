РИАМО - 17 фев. Журналистка Лиззи Сакс в своей статье «Хотите найти богача в России? Ищите лимоны» для журнала Forbes выразила мнение, что обеспеченные россияне окружают свою жизнь лимонами, сообщает Газета.ru.

«По ее словам, она побеседовала с Гарольдом Эдвардсом, который представляет компанию Limoneira, занимающуюся выращиванием цитрусовых, о значении лимонов в России. Он ей рассказал, что богатые русские якобы используют эти цитрусовые, чтобы продемонстрировать высокий уровень жизни», - говорится в сообщении.

Сакс отметила в своей статье, что в России слишком холодно, чтобы выращивать лимоны, поэтому богачам приходится покупать их в далеких местах. Вот что делает этот кислый желтый фрукт таким дорогим.