РИАМО - 17 фев. На проходной Центрального Телеграфа в столице произошла драка между охранником и посетителем, в ходе которой последний скончался, сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, между уроженцем Орловской области, пришедшем в здание по адресу: улица Тверская, 7, и 51-летним охранником возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого оба упали на пол» - сказал информированный источник.

После этого охранник обнаружил, что его оппонент не подает признаков жизни.

По информации источника, сейчас на месте инцидента работают следователи, проводится проверка.