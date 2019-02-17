РИАМО - 17 фев. Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью около 3,3 миллиона рублей, который был припаркован около дома на Никулинской улице в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Пятнадцатого февраля в 08:41 поступило сообщение от замдиректора организации о краже автомашины по адресу: Никулинская улица, дом 11. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 20:30 14 февраля до 08:00 15 февраля неизвестный совершил кражу принадлежащего ему автомобиля Toyota Land Cruiser 200», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма ущерба составила около 3,3 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

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