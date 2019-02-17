РИАМО - 17 фев. В Москве и Подмосковье новая неделя отметится резкими скачками атмосферного давления и температуры, которая будет колебаться в пределах от минус 10 до нуля градусов, также ожидаются осадки в виде снега, сообщила РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Основной особенностью следующей недели будет крайняя неустойчивость погодных условий и большие скачки и температуры, и давления. Температура будет до 10 градусов мороза в ночное время и до оттепели в дневное время. Скачки давления могут достигать 15-17 миллиметров ртутного столба. Связана эта погода будет с большой активностью североатлантических циклонов, которые будут проходить по северу европейской части России. Поэтому мы будем попадать то в теплую часть циклона, то в холодную», - сказала Волосюк.

Она отметила, что в понедельник жителей Московского региона ожидает похолодание, в ночь на вторник прогнозируются десятиградусные морозы. Однако уже вечером во вторник столбики термометров опять устремятся к нулю.

«В среду нас ждут оттепели, которые в четверг к вечеру сменятся похолоданием, в пятницу опять вернутся морозы. Осадки ожидаются в виде снега, мокрого снега, а на дорогах будет скользко», - добавила Волосюк.