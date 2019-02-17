РИАМО - 17 фев. В подмосковном Серпухове полицейские задержали женщину, которая в ходе пьяной ссоры ранила своего мужа ножом в грудь, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 16 февраля в 09:58 в Серпуховскую городскую больницу имени Семашко обратился мужчина 1994 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в межмуниципальное управление МВД жена пострадавшего 1994 года рождения, которая 16 февраля в 04:00 в ходе распития спиртных напитков, в ссоре причинила колото-резаное ранение мужу», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.