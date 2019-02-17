РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В подмосковном Подольске после тушения пожара в квартире одного из домов на улице Свердлова нашли тело погибшего мужчины, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сообщение о пожаре в квартире одного из домов на улице Свердлова в Подольске поступило сегодня в 07:53. В 08:18 пожарными была проведена локализация, а в 08:26 - полная ликвидация возгорания. На месте происшествия был обнаружен погибший хозяин квартиры, 1974 года рождения»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе тушения пожарными было эвакуировано 17 человек, из них трое детей.

Он отметил, что на месте происшествия работало пять единиц техники и 25 человек. Причина пожара будет установлена согласно действующему законодательству, в течение 10 дней.