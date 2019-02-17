РИАМО - 17 фев. В Москве в здании на Рябиновой улице произошло незначительное возгорание, которое потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Поступало сообщение о незначительном возгорании по адресу: Рябиновая улица, 46Б. Наши подразделения выехали, но до их прибытия незначительное возгорание было устранено», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате данного инцидента никто не пострадал.