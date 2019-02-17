РИАМО - 17 фев. Следователи устанавливают обстоятельства драки на юго-востоке Москвы между работниками автомоечного комплекса, в результате потасовки скончались двое мужчин, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)», - сказала Иванова.

По данным следствия, в воскресенье возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой мужчина 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, еще один мужчина скончался в больнице.

«Установлено, что драка произошла на бытовой почве в связи с ранее произошедшим конфликтом между работниками автомоечного комплекса», - уточнила Иванова.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.