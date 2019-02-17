РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Сотрудники муниципального управления МВД России «Балашихинское» задержали в подмосковном Реутове двух ранее судимых жительниц Москвы, подозреваемых в краже 24 тысяч рублей в одном из ресторанов торгового центра, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. В нем она сообщает о факте хищения в помещении ресторана, расположенного в одном из торговых центров на 2 километре МКАД, из ее портмоне 24 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые 30 и 33-летняя жительницы Москвы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.