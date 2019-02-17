РИАМО – 17 фев. Два человека стали жертвами массовой драки около станции московского метро «Волгоградский проспект», инцидент произошел накануне вечером , сообщает РЕН ТВ.

«Поздним вечером 16 февраля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка, в которой приняли участие около 10 человек. Потасовка разгорелась около станции метро «Волгоградский проспект». В пылу драки двое участников получили смертельные ножевые ранения», - говорится в сообщении.

Один пострадавший скончался до приезда сотрудников правоохранительных органов. Второго пострадавшего с ножевым ранением груди успели доставить в больницу.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства конфликта.

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