РИАМО - 17 фев. В воскресенье утром в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и подмосковном «Жуковском» задержали и отменили 24 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задерживаются два рейса. В «Домодедове» шесть рейсов задержали, еще шесть отменили. В «Шереметьеве» задержаны восемь рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани два рейса задержаны, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Ранее МЧС предупредило москвичей и жителей Подмосковья о сильном порывистом ветре и гололедице утром в воскресенье.

Также в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра. Плотный западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду сменится ветром северо-западных румбов и местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду.