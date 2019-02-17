РИАМО - 17 фев. На дорогах Москвы утром в воскресенье скользко, также в городе ветрено, автомобилистам рекомендовали быть осторожнее, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Сейчас в городе 1 градус, днем температура практически не изменится. При этом на улице все еще ветрено и скользко, пожалуйста, будьте осторожны!» - говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном порывистом ветре и гололедице утром в воскресенье.

Также в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра. Плотный западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду сменится ветром северо-западных румбов и местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Погодные условия в столице далеки от благоприятных: атмосферное давление резко падает, температура воздуха тоже колеблется. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормального. Относительная влажность воздуха будет около 80%.