РИАМО - 17 фев. На территории Подмосковья утром в воскресенье прогнозируется сильный порывистый ветер, на дорогах ожидается гололедица, водителям советуют не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», <…> ночью и утром до 11 часов 17 февраля местами на территории Московской области ожидается ветер западной четверти с порывами 13-18 метров в секунду, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

При ветре спасатели рекомендуют закрыть все форточки и окна в доме, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом.

«Если сильный ветер застал Вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам», - добавляется в материале.

При гололедице пешеходам советуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении нужно присаживаться, чтобы снизить высоту падения.

«Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия», - уточняется на сайте

При движении автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, быть осторожными, не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.