РИАМО - 17 фев. В столице утром в воскресенье ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и гололедица, водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательнее на улицах города, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, <…> ночью и утром до 11 часов 17 февраля местами в Москве ожидается ветер западной четверти с порывами 13-18 метров в секунду, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

При управлении автомобилем в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Машины следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», - добавляется в материале.