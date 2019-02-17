РИАМО - 17 фев. Сообщения о минировании трех торговых центров «Капитолий» в городских округах Орехово-Зуево, Подольск и в городе Сергиев Посад не соответствуют действительности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 11:40 16 февраля от оперативных дежурных ЕДДС Московской области в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступили сообщения о том, что на электронные почты администраций трех ТЦ «Капитолий» в Подмосковье поступили письма с угрозой минирования по адресам: городской округ Орехово-Зуево, улица Якова Флиера, дом 4; городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 45; Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, дом 85.

«По состоянию на 13:50 16 февраля обследования всех ТЦ кинологическими расчетами проведены, информация о минировании не подтвердилась. Всего было эвакуировано 1,5 тысяч человек», - говорится в сообщении.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.

Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 - в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.