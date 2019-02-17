РИАМО - 17 фев. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, временами будет идти небольшой снег, температура воздуха днем прогреется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Североатлантический циклон с серией атмосферных фронтов будет определять погоду воскресным днем в Москве и Московской области. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит 0 – плюс 2 градуса, по области от минус 3 до плюс 2 градусов» - говорится в сообщении.

Плотный западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду сменится ветром северо-западных румбов и местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормального. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

«Погодные условия в столице далеки от благоприятных: атмосферное давление резко падает, температура воздуха тоже колеблется. Из-за перепадов атмосферного давления неважно могут почувствовать себя люди с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие инфаркт или инсульт. Дополнительную нагрузку на здоровье людей создаст порывистый ветер. Здоровые люди в ветреную погоду жалуются на плохое настроение, тревожность, повышенную утомляемость. У людей с нервными расстройствами состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного», - добавляют синоптики.

Специалисты рекомендуют для укрепления здоровья в переходные сезоны поддерживать организм витаминами, находить время для прогулок на свежем воздухе, заниматься физкультурой.