РИАМО - 16 фев. Сообщение о драке около железнодорожной станции «Выхино» в столице не соответствует действительности, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«В транспортную полицию сообщений и заявлений от граждан о драке у железнодорожной станции «Выхино» не поступало. Сотрудники полиции проверили информацию, размещенную в СМИ, указанный факт не подтверждается», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ писали, что 15 человек стали участниками массовой драки у железнодорожной платформы «Выхино» на улице Красный Казанец в Москве.