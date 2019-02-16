РИАМО - 16 фев. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) поговорили с восемью задержанными, которых подозревают в участии в массовой драке в кафе на 1-й Курьяновской улице в столице, сообщил РИАМО в субботу ответственный секретарь ОНК в Москве Иван Мельников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, 14 февраля в 22:40 около кафе на 1-й Курьяновской улице произошел конфликт с участием около 20 человек, предположительно, на бытовой почве. Были произведены выстрелы из травматического оружия, один мужчина получил телесные повреждения, после оказания медпомощи его отпустили. Также были причинены механические повреждения иномарке. Участников драки задержали. Позже в ОНК Москвы поступила информация о том, что в ОМВД по району Печатники незаконно содержится более 20 человек, среди которых есть люди с хроническими заболеваниями.

«Пятнадцатого февраля мы с членами ОНК более восьми часов находились в ОМВД по району Печатники. За это время неоднократно нам обещали, что мы сможем побеседовать с задержанными, находящимися на территории учреждения, при этом препятствовали проведению общественного контроля. Только после восьми часов мы были допущены, но смогли поговорить только с частью из них – порядка с восемью задержанными. По нашей информации, задержано около 30 человек», – заявил Мельников.

По его словам, общественникам было важно побеседовать и узнать состояние здоровья гражданина 1964 года рождения, у которого имеются хронические заболевания.

«Он жаловался на недомогание и проблемы со здоровьем. Мы указали, что его состояние здоровья необходимо взять на контроль, также помочь ему с передачей лекарственных средств. В этой связи мы направили обращение прокурору Москвы, также было направлено обращение на имя начальника главного управления внутренних дел по Москве», – добавил Мельников.

Он отметил, что право на телефонный звонок не предоставили большинству людей, которых они опросили.

«В настоящее время, по нашей информации, практически все сейчас находятся в разных ИВС. Нам, к сожалению, не удалось всех опросить по вопросам соблюдения их прав. По предварительной информации, питание все же им было предоставлено, точно тем гражданам, с которыми нам удалось пообщаться», – уточнил Мельников.

Кроме того, он сообщил, что ОНК также направила обращение в адрес исполняющего обязанности прокурора города Москвы Олегу Манакову с просьбой проверить законность содержания участников драки в полиции.