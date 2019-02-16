РИАМО - 16 фев. В Испании в субботу прошел товарищеский футбольный матч между столичным ЦСКА и английским «Ньюкаслом», игра закончилась вничью, сообщается на сайте kp.ru.

Счет по итогам игры составил 1:1, все голы футболисты забили в первом тайме встречи.

«На 16-й минуте поединка ЦСКА пропустил первый гол – у «Ньюкасла» отличился Саломон Рондон. Ранее этот футболист играл в России за казанский «Рубин» и питерский «Зенит». Однако же, армейцам удалось отыграться еще до конца первого тайма – на 40-й минуте у них отличился Абель Эрнандес», – говорится в сообщении.

Товарищеская встреча между футбольными клубами прошла на стадионе «Пинатар Арена» в Мурсии. Игра стала одной из важных для армейской команды. Следующий матч ЦСКА на тренировочном сборе в Испании проведет 19 февраля против команды из третьего испанского дивизиона – «Картахены».