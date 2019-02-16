РИАМО - 16 фев. На востоке столицы в одной из квартир по улице 2-я Владимирская обнаружили мужчину с колото-резаным ранением груди, его госпитализировали, позже по подозрению в нанесении ему ранений задержали сожительницу пострадавшего, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о ножевом ранении поступило 14 февраля в 22:24 по адресу: 2-я Владимирская улица, 5.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с колото-резаным ранением груди обнаружен гражданин 1981 года рождения, неработающий, который нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медучреждение и госпитализирован в реанимационное отделение», – сказал собеседник агентства.

Позже была задержана его сожительница – безработная женщина 1987 года рождения – которая причинила ему указанные ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».