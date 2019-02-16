РИАМО - 16 фев. Мать скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого Ирина назвала причину его смерти, сообщает в субботу Газета.ru.

«Причина смерти – перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога», – рассказала Толмацкая в эфире «Первого канала».

Она уточнила, что Децл не мог умереть из-за употребления запрещенных веществ или спиртного, добавив, что судмедэкспертиза доказала отсутствие алкоголя в крови ее сына.

Децл скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология. Экспертиза не выявила в его крови наркотических веществ. Артиста похоронили 6 февраля в Москве.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил первый альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известными песнями Децла стали «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь».

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