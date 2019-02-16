РИАМО - 16 фев. В Госдуме обсуждают инициативу, согласно которой россиянам запрещается покупать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места на правах собственности или аренды, сообщает Ura.ru.

«Идею с некоторыми оговорками поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов: общественники сетуют на забитые машинами дворы жилых домов и жалуются на уничтоженные зеленые зоны», – говорится в сообщении.

Первоначально инициатива поступила от регионов России. Сейчас она находится на обсуждении в Государственной Думе РФ.

«Но все упирается в экономическую составляющую. Чтобы обязать людей арендовать или приобретать места для машин, нужно построить множество парковок. Но главный вопрос упирается в свободную землю – удастся ли ее найти?» – считает член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

В советское время автомобиль мог приобрести только гражданин, у которого в собственности уже был гараж.

«И сегодня обсуждаемое предложение – это уже необходимость», – высказал свое мнение председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

По мнению председателя движения «Союз пешеходов» Владимира Соколова, в России такая идея может быть реализована.

«Однако мы считаем, что государство должно предоставить автолюбителям страховые условия, например, выделять на одну семью одно парковочное место бесплатно. Если в семье два или три автомобиля, то будь добр – приобретай или арендуй их самостоятельно», – сказал Соколов.

По его мнению, проблема нехватки парковки в стране осложняется еще и тем, что действующие строительные нормативы не предусматривают необходимость создания парковочного пространства при проектировании нового жилья.

Тем не менее нашлись и те, кто раскритиковал идею «нет гаража – нет машины».

«Да, во многих странах, например, в Японии, есть такое правило. Но разве можно сравнивать Японию и Россию по площади? У нас, к счастью, еще не все коммерциализировано, и можно оставлять машину просто на улице или на паркинге», – сказал депутат Госдумы, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков.

В среднем в регионах страны стоимость гаражей и парковочных мест составляет от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей.