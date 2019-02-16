РИАМО - 16 фев. Более 110 тысяч человек уже воспользовались компенсационным транспортом в районе закрытых станций Сокольнической линии метро в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранс‏а».

Для строительства Большой кольцевой линии метро до 24 февраля закрылись пять станций Сокольнической ветки: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«Компенсационные трамваи и автобусы перевезли больше 110 тысяч пассажиров в районе временно закрытых станций (Сокольнической линии – ред.). Рекомендации те же: МЦК плюс другие линии метро (так быстрее)», – говорится в сообщении.

До 24 февраля поезда на «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.

Бесплатный компенсационный автобусный маршрут КМ связал станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Кроме того, на время закрытия участка Сокольнической линии метро трамваи №13 работают бесплатно, также сокращены интервалы их движения.