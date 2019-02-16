РИАМО - 16 фев. На северо-западе столицы трое мужчин провалились под лед на Москве-реке, очевидцы вызвали спасателей, которые их вытащили, сейчас пострадавших осматривают врачи, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Компанию из трех мужчин, которые переходили реку в районе Троице-Лыково и провалились под лед, очевидцы заметили в 18:10.

«Очевидцы позвонили в службу «112» и дежурная смена спасателей МГПСС выехала на помощь. Помощь оказали трем молодым мужчинам. В настоящий момент на станции их осматривают врачи скорой помощи. В спасательной операции принимали участие спасатели поисково-спасательной станции «Серебряный Бор», «Строгино» и «Татарово», – говорится в сообщении.

Спасенные из воды мужчины находились в алкогольном опьянении.

Спасатели Балашихи вытащили провалившегося под лед мальчика>>