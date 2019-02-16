РИАМО - 16 фев. В городском округе Жуковский неизвестный злоумышленник угнал автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска за 1,58 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Четырнадцатого февраля в 23:10 <…> обратился гражданин 1986 года рождения с заявлением о том, что 14 февраля в период времени с 22:30 до 22:50 <…> неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2018 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 1,58 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».