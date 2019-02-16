РИАМО - 16 фев. В городском округе Балашиха неизвестные угнали Toyota Camry за более чем 1,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Пятнадцатого февраля в 11:15 <…> обратилась гражданка 1985 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 22:00 четырнадцатого февраля до 11:00 пятнадцатого февраля <…> неизвестный похитил ее автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба составила свыше 1,6 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».