РИАМО - 16 фев. В подмосковной Балашихе в квартире на Советской улице обнаружили труп человека с ножевым ранением, позже за совершенное преступление задержали знакомую жертвы, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области знакомая погибшей – гражданка 1977 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление произошло в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».