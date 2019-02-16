РИАМО - 16 фев. В Музее Победы 17 февраля, в День кадета, торжественную клятву быть верными Отечеству и кадетскому братству дадут ученики трех московских школ, ежегодно количество таких ребят растет, за неполные два месяца клятву принесли 1490 школьников, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

Кадетскую клятву дадут ученики школ №1434 «Раменки», №№1065 и 2127.

«С каждым годом количество ребят, приносящих кадетскую клятву в стенах Музея Победы, растет. В 2017 году в музее состоялось 30 торжественных церемоний принесения клятв (более 1000 школьников), в 2018 – 68 (около 5400), за неполные два месяца 2019 года – 23 церемонии (1490 школьников)», – говорится в сообщении.

Поддержать и поздравить кадетов придут почетные гости, друзья, родные и близкие.

Семнадцатого февраля в России традиционно отмечается День кадета. В этот день в 1732 году императрица Анна Иоановна основала первый «Корпус кадет шляхетских (дворянских) детей». По его подобию в годы Великой Отечественной войны были созданы первые суворовские военные училища.