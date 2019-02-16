РИАМО - 16 фев. В городском округе Истра Московской области на площадке Корпоративного университета Сбербанка прошел первый из двух полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России» по Центральному федеральному округу, в список полуфиналистов вошли 162 участника от Москвы и 90 – от Московской области, говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

«В первый день конкурсанты прошли обязательное контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам был сформирован окончательный список полуфиналистов, в который вошли 386 человек. Из них Москву представляют 162 участника, Московскую область – 90, Воронежскую – 21, Липецкую – 15, Брянскую и Рязанскую – по 12, Владимирскую – 11, Тульскую и Ярославскую – по 9, Тверскую и Смоленскую – по 7, Ивановскую и Калужскую – по 6, Орловскую – 5, Белгородскую и Тамбовскую – по 4, Курскую – 3», – говорится в сообщении.

Кроме того, в числе полуфиналистов есть по одному участнику из Белоруссии, Украины и Казахстана.

В церемонии открытия регионального полуфинала по Центральному федеральному округу в рамках очного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 16 и 17 февраля, результаты станут известны 18 февраля.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.